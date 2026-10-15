La Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), junto a CREUS, impulsa un nuevo Ciclo de Capacitaciones para la Comunidad Emprendedora de Coronel Suárez, compuesto por 4 encuentros orientados a brindar herramientas concretas para desarrollar, ordenar y fortalecer emprendimientos.
El primer taller será “De la idea a la construcción del modelo de negocio”, con una propuesta práctica para trabajar sobre la estructura y proyección de cada emprendimiento.
Entre los contenidos se abordarán:
– Creación y fortalecimiento de redes de apoyo
– Estrategias de cooperación para el crecimiento conjunto
– Modelo de negocios CANVAS
– Definición de la propuesta de valor y los segmentos de clientes
– Estructuración de canales, relaciones con clientes y fuentes de ingresos
– Análisis de recursos clave, actividades y alianzas estratégicas
CREUS – Rodolfo Rey 575
Miércoles 21 de octubre
De 14:30 a 16:30 hs.
Inscribite a través del formulario web:
Cuatro encuentros para transformar ideas en proyectos más sólidos, conectados y con mayores herramientas para crecer.
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