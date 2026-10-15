Comunidad Emprendedora | Comienza un ciclo de 4 encuentros para fortalecer proyectos

La Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), junto a CREUS, impulsa un nuevo Ciclo de Capacitaciones para la Comunidad Emprendedora de Coronel Suárez, compuesto por 4 encuentros orientados a brindar herramientas concretas para desarrollar, ordenar y fortalecer emprendimientos.

El primer taller será “De la idea a la construcción del modelo de negocio”, con una propuesta práctica para trabajar sobre la estructura y proyección de cada emprendimiento.

Entre los contenidos se abordarán:

– Creación y fortalecimiento de redes de apoyo

– Estrategias de cooperación para el crecimiento conjunto

– Modelo de negocios CANVAS

– Definición de la propuesta de valor y los segmentos de clientes

– Estructuración de canales, relaciones con clientes y fuentes de ingresos

– Análisis de recursos clave, actividades y alianzas estratégicas