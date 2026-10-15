EL HOSPITAL MUNICIPAL SIGUE SUMANDO MÁS TECNOLOGÍA

Junto al aporte que realizan los vecinos a través de la Tasa de Salud, continuamos fortaleciendo el Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo” con inversión en equipamiento, tecnología e infraestructura que permita brindar una atención cada vez más segura y de calidad. Junto al aporte que realizan los vecinos a través de la Tasa de Salud, continuamos fortaleciendo el Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo” con inversión en equipamiento, tecnología e infraestructura que permita brindar una atención cada vez más segura y de calidad.

En esta oportunidad, el hospital incorporó un nuevo monitor multiparamétrico de última generación para quirófano, que permite monitorear frecuencia cardíaca, electrocardiograma, saturación de oxígeno, presión arterial, temperatura, capnografía y gases anestésicos, y puede utilizarse en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

En un contexto económico nacional que golpea el bolsillo de las familias, para nuestra Gestión de Gobierno fortalecer la salud pública es una prioridad, porque invertir en nuestros hospitales es garantizar que cada vecino pueda acceder a la atención que necesita.