Remodelación del CAPS de Puente Chico: un trabajo conjunto que fortalece la comunidad

El frente del CAPS de Puente Chico fue completamente renovado tras los trabajos de pintura y arreglos que realizaron los estudiantes del curso de Pintura del Centro de Formación Laboral (CFL) de Coronel Suárez, a cargo del instructor Ángel Vallejos.

✋Mauro Moccero, Jefe de Gabinete, destacó la importancia de la articulación público-privada, subrayando que, gracias al trabajo conjunto entre el Municipio, el Centro de Formación Laboral y la empresa Miksa fue posible llevar adelante esta intervención que mejora un espacio esencial para la salud de la comunidad.

👬A su vez, Guillermo Fabris, director del CFL, valoró este tipo de convenios que permiten que quienes se capacitan puedan aplicar sus conocimientos en experiencias reales, fortaleciendo su formación y aportando al mismo tiempo al desarrollo local, señalando que tarea similiar se realizó en el CAPS de Pueblo San José.

👥Acompañaron la presentación la secretaria de Salud Diana Peralta, la directora de Educación Anahí Barreneche, el concejal Miguel Desch y autoridades del Centro de Formación Laboral N° 401.