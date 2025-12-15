Comenzó la 28º edición del Torneo Fútbol del Recuerdo

Se puso en marcha la 28º edición del Torneo Fútbol del Recuerdo, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Coronel Suárez.

La primera fecha se disputó el pasado viernes 12 de diciembre, con los siguientes resultados:

📍ZONA A

Tiro Federal 1 (Walter Márquez) – Peñarol 1 (Maximiliano Bru)

Belgrano 2 (Marcelo Albornoz y Julián Piaseck) – Alumni 1 (Tiago Melian)

Arcadia 2 (Sergio Chiuca y Abel González) – Racing 2 (Pedro Hernández y Ezequiel Álvarez)

📍ZONA B

Independiente 1 (Cristian Hernández) – El Progreso 0

Atlético Huanguelén 2 (Fabián Migini x2) – Divisorio 3 (Sebastián Sosa, Nicolás Schreiber y Luciano Pando)

Boca Juniors 0 – San Martín de Carhué 4 (Martín Schmidt x3 y Sergio Díaz)

📍ZONA C

Unión de Pigüé 2 (Walter Entraigas x2) – Deportivo Sarmiento 0

Lamadrid 1 (Sebastián Bertolotto) – Sarmiento de Carhué 0

Ferroviario Mitre 3 (Segundo Irizar, Mauro Moccero y Ariel Bender) – Almaceneros 2 (Víctor Singer y Guillermo Franco)

👉Segunda fecha – Jueves 18 de diciembre

🔹Zona A – Cancha de San Martín de Santa Trinidad

🔸20:00 San Martín vs. Racing de Carhué

🔸21:20 Arcadia vs. Belgrano de Pasman

🔸22:40 Peñarol de Pigüé vs. Alumni de Pringles

🔹Zona B – Club Independiente de Pueblo San José

🔸20:00 Independiente vs. Boca Juniors

🔸21:20 Atlético Huanguelén vs. San Martín de Carhué

🔸22:40 Divisorio de Pringles vs. El Progreso

🔹Zona C – Cancha de Deportivo Sarmiento

🔸20:00 Ferroviario Mitre vs. Deportivo Sarmiento

🔸21:20 Almaceneros de Pringles vs. Sarmiento de Carhué

🔸22:40 Lamadrid vs. Blanco y Negro