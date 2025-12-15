Inscripción abierta a Becas Municipales 2026

La dirección de Educación del Municipio de Coronel Suárez informa que se encuentra abierta la inscripción para acceder a nuevas becas municipales 2026, una política pública que acompaña el esfuerzo, la formación y el futuro de nuestros estudiantes.

📎El formulario de inscripción estará abierto y disponible durante un mes, y podrá completarse a lo largo de todo enero de 2026 ingresando en➡️:

https://bit.ly/becasuarez2026

✒️Durante el mes de febrero se comenzará con el proceso de entrevistas a los jóvenes inscriptos, por lo que se solicita ir reuniendo con anticipación la documentación requerida, detallada en el enlace de inscripción.

‼️Importante: los jóvenes que hayan ingresado a las residencias municipales podrán inscribirse para ser considerados en la asignación de media beca universitaria municipal.

📞 Consultas e informes: Dirección de Educación – 2926 451146.