Reconocimiento a Venancio y Feliciano Bravo Roveda por dejar en alto el nombre de Coronel Suárez y de la Argentina

El Intendente Ricardo Moccero recibió y reconoció a Venancio y Feliciano Bravo Roveda por su destacada participación en el Mundial de Caballos Criollos desarrollado en la República Oriental del Uruguay, donde representaron con orgullo a Coronel Suárez y a la Argentina.

🏆En la disciplina Paleteadas, los representantes suarenses compitieron en la final frente a los máximos exponentes de Brasil y Uruguay, países considerados potencias internacionales en esta exigente competencia, demostrando un enorme nivel deportivo, talento y destreza.

👍Su compromiso, dedicación y pasión por las tradiciones ecuestres reflejan los valores de esfuerzo, trabajo y perseverancia que distinguen a nuestra comunidad.

👏Desde la Gestión de Gobierno felicitamos a Venancio y Feliciano por este importante logro deportivo que llena de orgullo a todo Coronel Suárez. #OrgulloSuarense