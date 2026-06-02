El Mundial 2026 se vive por N-Coop

Queremos compartir que todos nuestros usuarios que cuenten con el servicio de TV, ya sea IPTV o Sensa, podrán disfrutar de los 104 partidos del Mundial 2026, desde el partido inaugural hasta la final.

👉 Si todavía no contás con el servicio de TV, podés solicitarlo desde nuestra web: https://www.ncoop.com.ar/index.php/tv/

Próximamente estaremos informando los números correspondientes a las nuevas señales.