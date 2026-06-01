UN PRODE QUE HACE LA DIFERENCIA

Desde el MPV lanzamos el Prode Solidario para transformar la pasión mundialista en un abrazo enorme a nuestros Comedores Comunitarios. Pedi tu boleta al 2926-548819 y participá..

Con tu aporte al Prode Solidario vamos a comprar heladeras, cortadoras de fiambre y elementos esenciales para fortalecer los comedores comunitarios: “El Ángel de la Bicicleta” y “Espiritu Santo”, lugares donde todos los días se acompaña y contiene a muchísimas familias.

⚽ Pedi tu PRODE al 2926-548819

🤝 Hacé tu aporte solidario de $ 10.000 al alias: 🔹meren.angeldelabici

🏆 Participá por premios y la Copa Solidaria

💚💙Sumate, invitá a tus amigos y hagamos que esta Cruzada Mundialista también se juegue en equipo por Suárez🇦🇷