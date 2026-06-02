A días del inicio del Mundial 2026, seguimos viviendo la previa con toda la pasión ⚽🌎
⚽👀 ¿Ya tenés la figu de Tim Payne?. El futbolista ídolo en las redes !!! . O todavía estás buscando la difícil que nadie quiere largar 😅✨
📣 4° Jornada de Cambiazo de Figuritas
🗓️ Viernes 5 de junio
⏰ De 17 a 19 hs
📍 En la Muni –Alsina 150-
Traé tus repetidas, completá tu álbum y compartí una tarde de anécdotas futboleras, sorteos y esa pasión que solo sentimos los argentinos por la celeste y blanca.
La celeste y blanca y las figus nos UNEN, sigamos palpitando juntos el Mundial 2026
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Se viene el 4º Cambiazo de figuritas pero esta vez en la MUNI
A días del inicio del Mundial 2026, seguimos viviendo la previa con toda la pasión ⚽🌎
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