Se viene el 4º Cambiazo de figuritas pero esta vez en la MUNI

A días del inicio del Mundial 2026, seguimos viviendo la previa con toda la pasión ⚽🌎

⚽👀 ¿Ya tenés la figu de Tim Payne?. El futbolista ídolo en las redes !!! . O todavía estás buscando la difícil que nadie quiere largar 😅✨

📣 4° Jornada de Cambiazo de Figuritas

🗓️ Viernes 5 de junio

⏰ De 17 a 19 hs

📍 En la Muni –Alsina 150-

Traé tus repetidas, completá tu álbum y compartí una tarde de anécdotas futboleras, sorteos y esa pasión que solo sentimos los argentinos por la celeste y blanca.

La celeste y blanca y las figus nos UNEN, sigamos palpitando juntos el Mundial 2026