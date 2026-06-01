CONTROLES VEHICULARES E INTERVENCIONES CONTRAVENCIONALES EN CORONEL SUÁREZ

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa las actuaciones llevadas adelante por personal policial en el marco de controles vehiculares y procedimientos de prevención realizados en la ciudad.

Infracciones de tránsito y secuestro de vehículos

Con fecha 29 de mayo de 2026, personal policial procedió a la infracción y secuestro de una motocicleta marca Brava Nevada 110 cc, por infracción a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, artículos 40 incisos A y C, y artículo 68, al constatarse la falta de seguro obligatorio y licencia de conducir. El rodado era conducido por un joven de 17 años, residente de este medio. Interviene el Juzgado de Faltas local.

Asimismo, el mismo día se infraccionó a un ciudadano de Coronel Suárez, procediéndose al secuestro de un automóvil Volkswagen Gol, por infracción a la Ley 24.449, artículo 40 inciso A, al no poseer licencia habilitante para conducir. Interviene el Juzgado de Faltas local.

Aprehensiones por infracciones contravencionales

El 30 de mayo de 2026, siendo las 01:55 horas, personal policial procedió a la aprehensión de un ciudadano identificado como Santiago Lopez en la intersección de las calles Mitre y Sarmiento, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad y portando un arma blanca, labrándose actuaciones por infracción al artículo 43 inciso F de la Ley 8031/73. Interviene el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Suárez.

Por otra parte, el mismo día, en horas de la tarde, se procedió a la aprehensión de Roberto Wasinger en calle Uspallata al 700, quien se hallaba en aparente estado de ebriedad ocasionando disturbios en la vía pública. Se iniciaron actuaciones por infracción a los artículos 72 y 74 inciso A de la Ley 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz Letrado de Coronel Suárez.

La Policía Comunal continúa desarrollando tareas preventivas y controles en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el orden público.