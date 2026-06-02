SE BUSCAN ENFERMERAS PARA TRABAJAR EN ALEMANIA

Se buscan profesionales de enfermería de Coronel Suárez para trabajar en Schwabach – Nuevo proyecto en el marco de la ciudad hermanada

✍️En el marco del hermanamiento entre Coronel Suárez y Schwabach (Baviera, Alemania), se inicia un proyecto conjunto para la incorporación de profesionales de enfermería en residencias de adultos mayores y como acompañantes terapeuticos en la ciudad alemana de Schwabach.

🏥En Schwabach existen cinco centros de cuidados hospitalarios y de larga estancia que requieren personal calificado. El desempeño laboral se realizará exclusivamente en residencias de adultos mayores (no en hospitales). Se ofrecen puestos tanto de jornada completa como parcial. La remuneración se rige por los convenios colectivos para profesiones sanitarias en Baviera.

🔊Se convoca a personas con título de enfermería finalizado, así como a quienes estén próximos a concluir su formación. La convocatoria está abierta a personas interesadas sin límite de edad.

📝Quienes cuenten con ciudadanía europea y conocimientos de alemán (mínimo nivel B1, quizas B2) podrán iniciar el proceso con mayor rapidez. No obstante, también pueden postularse personas sin ciudadanía europea. El reconocimiento del título profesional se gestiona ante el Estado de Baviera.

➡️Las instituciones empleadoras brindarán apoyo en:

✔️Búsqueda de vivienda

✔️Integración en la vida cotidiana

✔️Acompañamiento en trámites administrativos

➡️La Municipalidad de Schwabach, junto con los empleadores, acompañará en:

✔️Reconocimiento del título profesional

✔️Cursos preparatorios de alemán (incluyendo modalidad online)

✔️Tramitación del permiso de trabajo

✔️Apoyo para la financiación del viaje mediante programas de apoyo

‼️Es requisito indispensable la disponibilidad para permanecer al menos un año en Alemania. Según las instituciones empleadoras, un período menor no resulta viable ni para el trabajador ni para el empleador.

☑️El objetivo es que las primeras incorporaciones puedan concretarse durante el año 2026. No obstante, el inicio efectivo dependerá de la situación individual y de los plazos administrativos correspondientes.

Las postulaciones se realizan a través de un formulario online en español:

👉https://service-on.schwabach.de/…/InteressePflegebe…/…

Además del currículum vitae, se solicita una carta o explicación sobre la motivación para trabajar en Alemania. En el mismo formulario podrán incluirse preguntas.

Luego de la evaluación de antecedentes, se realizará una entrevista virtual con representantes de Coronel Suárez y Schwabach.

Consultas:

📧 alemaniapropuesta.2026@gmail.com