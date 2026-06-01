Se realizó en la Biblioteca Popular Sarmiento una charla sobre las aves de nuestra región y cómo podés ser parte de la ciencia ciudadana.
Observación, conservación, experiencias compartidas, aves de nuestra región registradas y cómo ayudar a conservarlas fueron los temas desarrollados. Captaron la atención de expertos y aficionados presentes, que colmaron la sala central de la Biblioteca.
Una oportunidad para aprender, compartir y mirar nuestro entorno con otros ojos.
A cargo de Pedro Cabrera y Damián Ganime, y con el aporte del resto de integrantes de COA Gaucho Serrano.
Los asistentes se mostraron más que interesados en la información presentada.
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CHARLA ABIERTA organizada por COA Gaucho Serrano
Se realizó en la Biblioteca Popular Sarmiento una charla sobre las aves de nuestra región y cómo podés ser parte de la ciencia ciudadana.
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