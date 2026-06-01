CHARLA ABIERTA organizada por COA Gaucho Serrano

Se realizó en la Biblioteca Popular Sarmiento una charla sobre las aves de nuestra región y cómo podés ser parte de la ciencia ciudadana.

Observación, conservación, experiencias compartidas, aves de nuestra región registradas y cómo ayudar a conservarlas fueron los temas desarrollados. Captaron la atención de expertos y aficionados presentes, que colmaron la sala central de la Biblioteca.

Una oportunidad para aprender, compartir y mirar nuestro entorno con otros ojos.

A cargo de Pedro Cabrera y Damián Ganime, y con el aporte del resto de integrantes de COA Gaucho Serrano.

Los asistentes se mostraron más que interesados en la información presentada.