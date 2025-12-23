Recolección de residuos durante las fiestas

Ante la llegada de los días festivos, el Municipio de Coronel Suárez informa que el servicio de recolección de residuos domiciliarios se realizará los días miércoles 24, viernes 26, miércoles 31 y viernes 2 de enero, a partir de las 5 am.

✅En tanto los días 25 de diciembre y 1 de enero NO HABRÁ RECOLECCIÓN.

Cabe destacar que la RECOLECCIÒN DE RESIDUOS RECICLABLES correspondiente al jueves 25 de diciembre y 1 de enero, dentro de las 4 avenidas, comenzará a partir de las 9:30hs.

PUEBLOS ALEMANES:

✅A los vecinos de Santa Trinidad y Santa María se les informa que los días jueves 25 de diciembre y 1° de enero NO HABRÁ RECOLECCIÓN de residuos.

✅En Pueblo San José, no habrá recolección de ramas los días jueves 25, viernes 26 de diciembre, jueves 1° y viernes 2 de enero.

🤲🏻Se solicita a toda la comunidad que deposita residuos secos en los Puntos Limpios que lo haga de manera consciente y sean sólo residuos reciclables: plástico, cartón, vidrio.

🤲🏻“Colaboremos entre todos para mantener limpio y cuidado nuestro querido Coronel Suárez. Seamos responsables y saquemos las bolsas de residuos los días que corresponden”.