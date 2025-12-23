Club Independiente realizó su Asamblea General Ordinaria

Durante la reunión, que se llevó a cabo el pasado viernes 19 de diciembre, se dio lectura y aprobación al acta de la Asamblea anterior y, posteriormente, se trató la Memoria y el Balance General correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2025. En este marco, el contador Juan Alarcia informó que la institución cerró el ejercicio sin deudas y con un superávit de $3.725.527,97, reflejando una administración ordenada y responsable.

A continuación, el presidente del club, Clemente Schwerdt, destacó las principales obras realizadas durante el año, entre ellas la construcción del alambrado olímpico, las mejoras en las canchas auxiliares y el techo del Gigante, agradeciendo especialmente a socios, simpatizantes y subcomisiones por el acompañamiento y el trabajo constante en beneficio de la institución.

Asimismo, la Asamblea aprobó la renovación de la Comisión Directiva, que continuará siendo presidida por Clemente Schwerdt, junto a un nuevo equipo de colaboradores que lo acompaña, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo el crecimiento del club.

Por último, se resolvió que la cuota social para el inicio del año 2026 será de $15.000 para el socio individual y $30.000 para el grupo familiar, con posibilidad de actualización conforme al estatuto.

De esta manera, el Club Independiente cerró una Asamblea marcada por la transparencia, el consenso y el compromiso de seguir trabajando por el presente y futuro de la institución.