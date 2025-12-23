KARATECAS SUARENSES COMPITIERON EN CARLOS CASARES

Una delegación de karate ISKF Coronel Suárez, perteneciente a los dojos Nintai (Centro Deportivo Sarmiento), Seijaku (Boca Juniors), Impacto Gym (Pueblo Santa Trinidad, Seishin (Danzarte) y del Centro Blanco y Negro. tuvieron una destacada actuación, este domingo, en el 11° Torneo Regional que se llevó a cabo en instalaciones del CEF N° 11 de Carlos Casares.

En el evento, que organizó el Dojo Kaizen del Club Boca Juniors de dicha ciudad, estos fueron los resultados más destacados.

• Nahiara Saravia, 2ª en kata y 3ª en kumite.

• Joaquín Vidal, 3° en kumite.

• Máximo Beratz, 3° en kata y 3° en kumite.

• Matías Lang, 2° en kata

• Alfonsina Cobeaga, 1ª en kumite.

• Elizabeth Oesterreicher, 2ª en kata

• Fiamma Ruffa, 2ª en kata y 2ª en kumite.

• Abril Reser, 4ª en kata y 5ª en kumite.

• Julieta Ferreyra, 4ª en kata y 3ª en kumite.

• Olivia Lambrecht, 3ª en kata y 3ª en kumite.

• Julián Simon, 2ª en kata.

• Zoe Humoffe, 4ª en kata y 1ª en kumite.

• Zoe Gayoso, 1ª en kata y 1ª en kumite.

• Alejo Dean, 2° en kata y 1° en kumite.

• Camila Steinmetz, 1ª en kata y 1ª en kumite.

• Mateo Castreccini, 1ª en kumite

También participaron Juan Legaspi, Marisa Herlein, Vladimir Dornes y Joaquín Gándara, mientras Pablo Amoroso y Carina Sánchez se desempeñaron como árbitros del certamen.