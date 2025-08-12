Quince años celebrando la vida: el Consejo de Personas Mayores festejó su aniversario junto a la comunidad

<“Desde hace 15 años venimos trabajando para que las personas mayores tengan un espacio digno donde sentirse acompañados y valorados” afirmó el intendente Ricardo Moccero durante los festejos por los 15 años de vida del Consejo de Personas Mayores; desarrollado el pasado domingo 10 de agosto en el polideportivo de Club El Progreso de Santa María. 🫶“Nos llena de orgullo que Coronel Suárez sea hoy, ejemplo para otros distritos que aún no cuentan con un lugar así. Seguiremos apostando a mejorar la calidad de vida de quienes tanto hicieron por nuestra comunidad” agregó Moccero. 🧑El director del área, Osvaldo Lezica expresó que “Pasaron 15 años desde que tomamos la firme decisión de crear el Consejo de Personas Mayores, un espacio que acompaña y brinda actividades a quienes más lo necesitan” por su parte el secretario de Gobierno, Gastón Duarte, valoró el compromiso del equipo de trabajo del Consejo, que “muchas veces deja a sus familias para brindar amor y atención a cada uno de ustedes” e instó a defender y preservar este espacio. 🥰El encuentro reunió a la comunidad para celebrar 15 años de historia, compromiso y acompañamiento a las personas mayores del distrito. La jornada incluyó música y baile de la mano de Fabián y la Voz de Silvina, en un ambiente de alegría, recuerdos y nuevos sueños. 👉La entrada fue a beneficio del Club El Progreso, que también estuvo a cargo del servicio de cantina.