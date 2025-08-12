Coronel Suárez inaugura la 2° etapa del edificio del CREUS junto al Ministro Carlos Bianco

El próximo viernes 15 de agosto, a las 10:00 horas, el Intendente Ricardo Moccero encabezará el acto de inauguración de la segunda etapa del edificio del Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS), junto al Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. *El Intendente Municipal Ricardo Moccero invita a toda la comunidad, instituciones, vecinos y fuerzas vivas a participar del acto para ser parte de un hito que quedará marcado en la historia educativa del distrito*

El Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS) es un símbolo del compromiso de la gestión municipal con la educación universitaria pública y de calidad. Actualmente, ofrece 8 carreras universitarias con universidades nacionales, cuenta con más de 400 estudiantes activos y ya registra más de 120 graduados que hoy aportan sus conocimientos al desarrollo de la región.

La obra, posible gracias al Programa Puentes impulsado por el Gobernador Axel Kicillof, reafirma el objetivo de defender lo logrado y seguir proyectando un futuro donde Coronel Suárez cuente con una universidad nacional.

“Será un día histórico para nuestra ciudad. Es la demostración de que cuando hay decisión política, planificación y trabajo conjunto, los sueños se convierten en realidades que cambian la vida de la gente”, expresó el Intendente Ricardo Moccero.