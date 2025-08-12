Noche de Milonga a beneficio del Centro de Día y Hogar “Esperanza”

La Gestión de Gobierno del Intendente Ricardo Moccero, a través de la Dirección de Gestión Cultural, invita a disfrutar de “40 dibujos”, un espectáculo que hará vibrar la milonga, este sábado 16 de agosto, a las 21:00, en el Mercado de las Artes Jorge Luis Borges.

🎶La propuesta, que combina música, danza y la esencia del tango, contará con cantina a beneficio del Centro de Día y Hogar “Esperanza”, con el objetivo de colaborar con su labor social y comunitaria.

📌🎟️El valor de la entrada general será de $4.000.

Desde la organización se invita a toda la comunidad a sumarse a esta velada especial que une arte, solidaridad y tradición.