Pueblo San José celebra su 139° aniversario

Este lunes 13 de abril, la comunidad de Pueblo San José festeja un nuevo aniversario con una jornada cargada de emoción, encuentro y reconocimiento.

Las actividades comenzarán a las 9:00 con la Misa de acción de gracias, y continuarán a las 10:00 con el acto oficial en el salón parroquial.

Durante el acto se llevarán a cabo palabras alusivas, entrega de distinciones, reconocimiento a los mejores promedios y bienvenida a nuevos vecinos de la comunidad.

Una fecha especial para celebrar nuestra historia, fortalecer la identidad y compartir en comunidad.