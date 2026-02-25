Las albinegras van por el sueño bonaerense

El equipo de Primera División Damas del Centro Blanco y Negro se preparan para un nuevo desafío provincial de alto vuelo: desde el 27 de febrero hasta el 1 de marzo, participará del Campeonato Bonaerense de Clubes, que reunirá a los equipos campeones de las 9 afiliadas a la Federación Bonaerense de Hockey (FBH) para definir al campeón bonaerense de la temporada 2025

La competencia se desarrollará en Monte Hermoso, donde las albinegras quedaron encuadradas en la Zona A junto a clubes de amplia trayectoria como Cazadores de Tres Arroyos, Social Junín, General Belgrano y el anfitrión Atl. Monte Hermoso.

El formato exige intensidad desde el arranque: los partidos de la fase inicial se jugarán el viernes y sábado, con una final prevista para el domingo a las 16:00, que enfrentará a los ganadores de cada zona, mientras que el resto de los equipos disputará posiciones del tercer al noveno lugar.

Agenda de partidos

27 de febrero (viernes):

10:00 hs vs. General Belgrano

21:00 hs vs. Social Junín

28 de febrero (sábado):

10:10 hs vs. Cazadores (Tres Arroyos)

21:30 hs vs. Atl. Monte Hermoso

1 de marzo (domingo):

16:00 hs – Final por el título (ganadores de cada zona)

Partidos por las posiciones secundarias

La participación en este certamen representa no solo un objetivo competitivo, sino también la consolidación de un proceso deportivo que viene creciendo temporada tras temporada. El Centro Blanco y Negro llega preparado, enfocado y con una identidad clara: intensidad, compromiso y corazón en cada jugada.

Monte Hermoso será el escenario. La ilusión, el motor. Y las albinegras, protagonistas de un nuevo desafío.