La Dirección de Gestión Cultural invita muy especialmente a toda la comunidad a la presentación del libro “Renacer en el Caos”, de la escritora Marina Elizabeth Volpi, que se realizará el viernes 24 de octubre a las 19:30 horas en la Sala Bicentenario del Mercado Municipal de las Artes.
🙋Marina Volpi, profesora de Historia y autora de las obras “Córreme que te alcanzo” y “Tu eco en mi alma”, vuelve a elegir este espacio cultural para compartir su nueva publicación.
🤓“Vivo en Coronel Suárez, estoy casada con Claudio Haberkorn. Adoro leer y contar relatos, tanto, que ansío que mis libros sean sinceros amigos de los lectores, acompañándolos en cada momento de la vida”, expresa la autora.
✍️Sobre su nueva obra, Volpi comparte: “Este libro es para aquellos que creen en una existencia más allá de la partida de este mundo. Los puros de alma, los que se animan a soñar, reír, expresarse y creer que luego de desaparecer del plano terrenal, van directo a su destino; el que soñaron miles de veces mientras tejían la historia de su vida.”
