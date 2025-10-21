“Cazaban ñandúes al lado de una escuela rural”

Personal del CPR Coronel Suárez procedió a allanar un domicilio de la ciudad de Coronel Suárez donde se secuestraron armas de fuego y elementos de interés para la investigación.

En el marco de la IPP Nro. 21263/25 bajo la caratula de Daño en la cual interviene la UFIJ Nro. 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca, de las que se dieron inicio el pasado día 7 del corriente mes y año donde los uniformados toman conocimiento sobre la presencia de tres personas de sexo masculinos en el interior de un campo lindero a la escuela rural El Relincho los cuales mediante el uso de arma de fuego dan muerte a dos ñandúes el hecho en cuestión se produjo en horas de la tarde cuando la entidad educativa estaba en plenos ejercicio de sus actividades educativas, observando todo el accionar un productor rural del lugar quien pone al personal policial en alerta.

En consecuencia se da inicio a las actuaciones penales pertinentes mediante tareas investigativas aportes fílmicos del centro de monitoreo local se logró a la identificación de unos de los tres involucrados al igual en los vehículos en que se movilizaban, tras la recolección de elemento probatorios la Instrucción Judicial solicita orden de allanamiento para la morada del individuo, la cual ya una vez otorgada fue diligenciadas en horas de la tarde del lunes último logrando resultados positivo, secuestrando armas de fuego y elementos de interés cabe mencionar en el presente que al momento que los uniformados se hicieron presente junto al testigo de actuación se llevo adelante la diligencia con los resultados antes mencionados.

Se prosigue con a las tareas investigativas no descartando más diligencias judiciales posteriores con la finalidad de individualizar al resto de los masculinos.