XIV Encuentro Regional de Orquestas Bonaerenses en Gonzales Chaves

La Orquesta Escuela de Coronel Suárez participó con una delegación de 46 músicos

👋Una delegación integrada por 46 músicos —alumnos infantiles, juveniles y profesores— de la Orquesta Escuela de Coronel Suárez participó el pasado lunes 20 de octubre del XIV Encuentro Regional de Orquestas Bonaerenses, realizado en el Polideportivo Municipal de Adolfo Gonzales Chaves.

🧍El evento contó con un gran marco de público que acompañó y disfrutó de las distintas formaciones musicales participantes.

🎀Del encuentro formaron parte las orquestas de Villa Ventana/Tornquist, Bahía Blanca, Daireaux y Coronel Suárez, junto a la Orquesta Escuela de Gonzales Chaves como anfitriona, y contó con la presencia del Coordinador Provincial del Programa Coros y Orquestas Bonaerenses, Agustín Andrade.

👉La dirección y armado de las obras estuvo a cargo de los maestros Adrián Pérez (Daireaux), Alejandra Hall (Bahía Blanca), Ángel Schamberger (Coronel Suárez) y Sebastián Calvano (González Chávez).

💫🎶Durante la jornada también asistieron alumnos de distintas escuelas del distrito, quienes pudieron disfrutar del concierto y conocer más sobre el Programa Coros y Orquestas Bonaerenses, una iniciativa provincial dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación y la Dirección de Políticas Socioeducativas.

🎼🎷Este programa brinda la oportunidad a niñas, niños y adolescentes —a partir de los 7 años— de aprender música de manera gratuita, sin necesidad de contar con conocimientos previos ni instrumentos, ya que estos son provistos por la Provincia.

💯Desde la Orquesta Escuela de Coronel Suárez se agradece especialmente a la Asociación Andante por su valioso acompañamiento y colaboración en el traslado de la delegación, así como a los anfitriones de Gonzales Chaves por su cordialidad y calidez durante toda la jornada.