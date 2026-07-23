¡La VTV llega a Huanguelén!

La planta móvil de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) estará en Huanguelén para que puedas realizar este trámite de manera rápida, cómoda y cerca de tu hogar.

Ubicación: Calle 12 y esquina 24

Del 28 de julio al 28 de agosto

Horario: De 8:00 a 17:00 horas

Atención únicamente con turno previo.

Sacá tu turno ingresando a: https://vtv.gba.gob.ar/

Al ingresar a la web seleccioná la opción:

Móvil 2 – Zona 16 – Huanguelén