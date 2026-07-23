La planta móvil de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) estará en Huanguelén para que puedas realizar este trámite de manera rápida, cómoda y cerca de tu hogar.
Ubicación: Calle 12 y esquina 24
Del 28 de julio al 28 de agosto
Horario: De 8:00 a 17:00 horas
Atención únicamente con turno previo.
Sacá tu turno ingresando a: https://vtv.gba.gob.ar/
Al ingresar a la web seleccioná la opción:
Móvil 2 – Zona 16 – Huanguelén
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¡La VTV llega a Huanguelén!
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