Peligra la continuidad de la Estación meteorológica local.

Hoy, en Coronel Suárez, estamos ante una situación que genera profunda preocupación: el posible cierre de la Estación Meteorológica local, un servicio que lleva casi 90 años funcionando de manera ininterrumpida y que resulta clave para nuestro distrito.

Por una decisión del Estado Nacional, se avanza hacia una reducción drástica de personal en el Servicio Meteorológico Nacional, priorizando únicamente aquellas estaciones ubicadas en aeropuertos del Sistema Nacional. Esta medida pone en riesgo la continuidad de la estación en nuestra ciudad.

No se trata solo de un edificio o de un puesto de trabajo. Estamos hablando de perder una fuente de información estratégica fundamental: datos meteorológicos confiables, registros históricos de casi un siglo y herramientas indispensables para la prevención.

Las consecuencias serían concretas. Sin estos datos, se debilitan los sistemas de alerta temprana y se dificulta la planificación de obras y políticas públicas. Un ejemplo reciente lo deja en evidencia: las inundaciones en Huanguelén, donde la falta de información oficial limita los análisis y las respuestas necesarias.

Además, la estación cumple un rol clave en el acompañamiento a vuelos locales, especialmente en situaciones sanitarias y operativos oficiales, donde cada dato puede marcar la diferencia.

Perder la Estación Meteorológica de Coronel Suárez es perder capacidad de anticipación, de cuidado y de planificación. Es interrumpir una historia de casi 90 años al servicio de la comunidad.

Por eso, es fundamental visibilizar esta situación y generar un pronunciamiento claro en defensa de su continuidad. Porque cuando se debilitan estos servicios, no se ajusta un número: se pone en riesgo a toda una comunidad.