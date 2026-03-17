Día de San José: el Colegio Fasta invita a compartir una jornada de fe y comunidad

En el marco de la celebración de nuestro Santo Patrono, el Colegio Fasta San José convoca a toda la comunidad a participar de una jornada especial en su honor, que tendrá lugar el próximo jueves 19 de marzo.

Será un espacio de encuentro y celebración que reunirá a toda la comunidad educativa, en el horario de 8:00 a 12:00, para vivir juntos un momento significativo desde la fe y los valores que nos identifican.

Las actividades comenzarán a las 8:00 con la concentración de alumnos, docentes y familias en la plazoleta ubicada frente a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, sobre avenida Alsina. A las 8:30 dará inicio la tradicional procesión, acompañando la imagen de San José hasta el colegio.

Posteriormente, a las 9:00, se celebrará la Santa Misa frente a la institución, en un espacio abierto para que familias y vecinos puedan sumarse y compartir esta celebración.

Al finalizar la misa, los padres podrán retirarse, mientras que los alumnos continuarán la jornada en el colegio, donde compartirán un desayuno y un momento recreativo junto a sus compañeros y docentes.

Desde el Colegio Fasta San José renovamos la invitación a todas las familias de Coronel Suárez a ser parte de esta celebración tan especial, fortaleciendo juntos el espíritu de comunidad y los valores que nos unen.