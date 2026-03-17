Más de 30 familias firmaron su boleto de compra-venta de terrenos en Pueblo Santa Trinidad

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, encabezó la firma de más de 30 boletos de compra-venta de terrenos en Pueblo Santa Trinidad, en un importante paso hacia el acceso a la vivienda propia para familias del distrito.

La actividad contó con la presencia del director del Instituto de la Vivienda, doctor Luciano Leibold, y el jefe de Gabinete, Mauro Moccero, quienes acompañaron este significativo avance en materia habitacional.

Durante el encuentro, se vivieron momentos de gran emoción entre los adjudicatarios. Emanuel compartió su historia destacando el valor simbólico del momento: “Hace 36 años Domingo Moccero le entregaba la casa a mi familia en el barrio Adidas. Hoy, 36 años después, Ricardo me entrega mi terreno propio”.

Por su parte, Enzo expresó su alegría: “Es una oportunidad que nos da el Municipio, que nos da Ricardo, de poder tener nuestro terreno y construir nuestra casa. Estamos muy felices”.

En ese marco, el intendente Ricardo Moccero remarcó la importancia de la política de acceso a la tierra: “Logramos recuperar el banco de tierras que siempre tuvimos y, gracias al trabajo conjunto con el Instituto de la Vivienda y su director Luciano Leibold, pudimos llevar adelante este plan para brindarles a ustedes la posibilidad de tener su terreno y dejar de pagar alquiler”.