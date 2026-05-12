PATENTE AUTOMOTOR

Se informa que la cuota 1º y el pago anual del Impuesto a los Automotores correspondiente a los vehículos modelos 2001 al 2015 radicados en Coronel Suárez, vencerá el día 26 de junio.

Se recuerda a los contribuyentes que, en el ámbito municipal, este impuesto se abona en cuatro cuotas, con vencimientos establecidos para los meses de junio, agosto, octubre y diciembre.

Pago Anual la opción incluye un 10% de Descuento Adicional.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Automotores al teléfono 429239.