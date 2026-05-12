Con una gran fiesta, el Consejo de Personas Mayores de Huanguelén festejará sus 15 años de trabajo y servicio a la comunidad, consolidándose como una política pública pensada para mejorar la calidad de vida y generar espacios de encuentro, recreación y contención para las personas mayores.
Domingo 17 de mayo
10:00 hs
Club Atlético Huanguelén
Artistas: Fabián y la voz de Silvina
Servicio de cantina a cargo del Club Atlético
Organizan: Consejo de Personas Mayores Huanguelén y Club Atlético.
¡Una jornada especial para compartir, celebrar y seguir construyendo comunidad!
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El Consejo de Personas Mayores de Huanguelén celebra sus 15 años
Con una gran fiesta, el Consejo de Personas Mayores de Huanguelén festejará sus 15 años de trabajo y servicio a la comunidad, consolidándose como una política pública pensada para mejorar la calidad de vida y generar espacios de encuentro, recreación y contención para las personas mayores.
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