El Consejo de Personas Mayores de Huanguelén celebra sus 15 años

Con una gran fiesta, el Consejo de Personas Mayores de Huanguelén festejará sus 15 años de trabajo y servicio a la comunidad, consolidándose como una política pública pensada para mejorar la calidad de vida y generar espacios de encuentro, recreación y contención para las personas mayores.

Domingo 17 de mayo

10:00 hs

Club Atlético Huanguelén

Artistas: Fabián y la voz de Silvina

Servicio de cantina a cargo del Club Atlético

Organizan: Consejo de Personas Mayores Huanguelén y Club Atlético.

¡Una jornada especial para compartir, celebrar y seguir construyendo comunidad!