PARTE DE PRENSA DE LA POLICIA SUARENSE

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez informa que durante los operativos de control y prevención realizados en la ciudad durante el mes de septiembre, se obtuvieron los siguientes resultados:

Motovehículos secuestrados por Ordenanza Municipal: 16

Motovehículos secuestrados por Ley Nacional de Tránsito N° 24.449: 10

Motovehículo secuestrado por infracción al Art. 193 Bis del Código Penal: 1

Alcoholemias positivas: 9

Personas aprehendidas: 11

Contraventores: 2

Automóviles con pedido de secuestro activo: 1

Infracciones a vendedores ambulantes foráneos: 3

Estos procedimientos se llevaron a cabo con el objetivo de reforzar la seguridad vial, garantizar el orden público y prevenir conductas que pongan en riesgo a la comunidad.

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez continuará implementando acciones de control en distintos puntos de la ciudad, reafirmando su compromiso con la protección y el bienestar de los vecinos.