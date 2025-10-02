13° edición del Torneo de Fútbol Senior en el CAI

Se jugó la tercera fecha del Torneo de Fútbol Senior, donde San Martín de Santa Trinidad se mantiene como líder de la tabla.

Resultados de la jornada:

CAI Rojo 2 (Polak J. / Siben G.) – CAI Blanco 1 (Vidal G.)

Pasman 0 – Wolframio 0

Alumni Pringles 4 (Moreno E., Pérez L., Vallejos M., Vivio A.) – Deportivo Sarmiento 1 (Christian Andersh)

Huanguelén 1 (Graff J.M.) – El Progreso 1 (Scheffer E.)

San Martín de Santa Trinidad 4 (Miranda E., Cárdenas N. x2, Martínez D.) – Atlético Ventana 3 (Cartuccia F., Wilt G., Figueroa C.)

La Madrid 1 (Fernández P.) – Bonifacio 1 (Toledo R.)

👉 Libres: Blanco y Negro, Huanguelén A y Sarmiento (C).

Próxima fecha – Viernes 3 de octubre

20:15

El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad

Deportivo Sarmiento vs. La Madrid

21:40

Independiente Blanco vs. Blanco y Negro

Independiente Rojo vs. Pasman

23:00

Huanguelén A vs. Huanguelén 1

Bonifacio vs. Sarmiento de Carhué

👉 Libres: Wolframio, Atlético Ventana y Alumni de Pringles.

🏆 Auspicia el Torneo: Inmobiliaria Verdechia