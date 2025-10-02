Se jugó la tercera fecha del Torneo de Fútbol Senior, donde San Martín de Santa Trinidad se mantiene como líder de la tabla.
Resultados de la jornada:
CAI Rojo 2 (Polak J. / Siben G.) – CAI Blanco 1 (Vidal G.)
Pasman 0 – Wolframio 0
Alumni Pringles 4 (Moreno E., Pérez L., Vallejos M., Vivio A.) – Deportivo Sarmiento 1 (Christian Andersh)
Huanguelén 1 (Graff J.M.) – El Progreso 1 (Scheffer E.)
San Martín de Santa Trinidad 4 (Miranda E., Cárdenas N. x2, Martínez D.) – Atlético Ventana 3 (Cartuccia F., Wilt G., Figueroa C.)
La Madrid 1 (Fernández P.) – Bonifacio 1 (Toledo R.)
👉 Libres: Blanco y Negro, Huanguelén A y Sarmiento (C).
Próxima fecha – Viernes 3 de octubre
20:15
El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad
Deportivo Sarmiento vs. La Madrid
21:40
Independiente Blanco vs. Blanco y Negro
Independiente Rojo vs. Pasman
23:00
Huanguelén A vs. Huanguelén 1
Bonifacio vs. Sarmiento de Carhué
👉 Libres: Wolframio, Atlético Ventana y Alumni de Pringles.
🏆 Auspicia el Torneo: Inmobiliaria Verdechia
13° edición del Torneo de Fútbol Senior en el CAI
