Por disposición del Juzgado de Garantías N°4 de Bahía Blanca, y a requerimiento de la UFIJ N°5, en las últimas horas se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en Independencia 762.
En el lugar, los efectivos secuestraron una cuna y un colchón, elementos que serán periciados en el marco de la investigación por violencia intrafamiliar ocurrida hace unos días en nuestra ciudad.
