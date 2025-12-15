Olga Pérez del Bello presentó el libro “El secreto de los Jacintos”

El libro El secreto de los jacintos, de la escritora suarense Olga Pérez del Bello, fue presentado pasado viernes 12 de diciembre, en la Sala Bicentenario del Mercado de las Artes, en una propuesta que reunió literatura, música y un cercano intercambio con el público.

🎶La jornada comenzó con un momento musical a cargo del dúo integrado por Leandro y Emanuel, con guitarra y saxo, que aportó un clima íntimo al encuentro. Luego, el director de Gestión Cultural, Marcelo Castorina, dio la bienvenida a los asistentes y transmitió el saludo del intendente Ricardo Moccero, agradeciendo especialmente a la autora por su participación y por su valioso aporte al área de Cultura Municipal. En sus palabras, resaltó la trayectoria de Pérez del Bello y la relevancia de continuar impulsando espacios dedicados a la producción literaria local.

🤓Seguidamente, la licenciada en Psicología Alejandra Aguirre compartió una mirada sobre la obra, destacando las temáticas que atraviesan los relatos, vinculadas a la condición humana, las emociones y los vínculos, así como la sensibilidad con la que la autora construye sus personajes. Más tarde, Evelyn Morris, a través de una cuidada narración, junto a la escritora Silvia Frank, ofrecieron la lectura de algunos de los cuentos del libro, logrando una fuerte conexión con el público presente.

👨‍❤️‍💋‍👨En el cierre de la presentación, Olga Pérez del Bello, acompañada por sus hijas, habló sobre el proceso creativo de El secreto de los jacintos, el origen de los textos y las motivaciones que la llevaron a reunir estos relatos. Además, invitó a los asistentes a participar con preguntas, generándose un diálogo enriquecedor que permitió profundizar en su mirada sobre la escritura y la literatura.

🤗La actividad contó con una muy buena convocatoria, con la sala colmada y un público atento que acompañó con calidez cada momento, consolidando una nueva y significativa propuesta literaria dentro del calendario cultural de Coronel Suárez.