El día Jueves 11 de Diciembre de 2025 el Club S.D. y C. El Progreso de Pueblo. Santa María procedió hacer entrega de el premio más importante de su Bono Extra “De los 10 millones” Edición 2025 correspondiente al Sorteo FINAL realizado el Sábado 6 de Diciembre de 2025 por Lot. La Ciudad Nocturna.
En la foto Gustavo Di Battista, presidente de la entidad junto a 4 de las 5 ganadoras del primer premio ($ 10 millones) Mirta Steinmetz, Natalia D’elías, Juana Arroquy y Maira Schwab(no pudo estar presente Paula Rolón) quienes fueron favorecidas con el Nº 218.
Felicitamos a las afortunadas de el 1º premio, a disfrutarlo, como así también hacemos extensivas las felicitaciones a los restantes 4 ganadores de este Sorteo Final y a todos los favorecidos con un premio desde Mayo a Diciembre de 2025, agradecemos a todas las personas que colaboraron con la compra de este Bono Extra, muchas gracias por ser parte de la institución progresista, juntos seguiremos construyendo un club cada vez más grande.
EL “PROGRE” ENTREGÓ LOS DIEZ MILLONES DEL BONO PRO ILUMINACIÓN
