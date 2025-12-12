EL “PROGRE” ENTREGÓ LOS DIEZ MILLONES DEL BONO PRO ILUMINACIÓN

El día Jueves 11 de Diciembre de 2025 el Club S.D. y C. El Progreso de Pueblo. Santa María procedió hacer entrega de el premio más importante de su Bono Extra “De los 10 millones” Edición 2025 correspondiente al Sorteo FINAL realizado el Sábado 6 de Diciembre de 2025 por Lot. La Ciudad Nocturna.

En la foto Gustavo Di Battista, presidente de la entidad junto a 4 de las 5 ganadoras del primer premio ($ 10 millones) Mirta Steinmetz, Natalia D’elías, Juana Arroquy y Maira Schwab(no pudo estar presente Paula Rolón) quienes fueron favorecidas con el Nº 218.

Felicitamos a las afortunadas de el 1º premio, a disfrutarlo, como así también hacemos extensivas las felicitaciones a los restantes 4 ganadores de este Sorteo Final y a todos los favorecidos con un premio desde Mayo a Diciembre de 2025, agradecemos a todas las personas que colaboraron con la compra de este Bono Extra, muchas gracias por ser parte de la institución progresista, juntos seguiremos construyendo un club cada vez más grande.