Nueva semana de competencias de Juegos Bonaerenses

Los días 23, 24 y 25 de agosto, Hockey sub 14 y sub 16 femenino y Vóley sub 17 masculino y femenino participarán de la Copa Buenos Aires en Mar del Plata.

➡️La instancia regional deportiva juvenil de los Juegos Bonaerenses 2023 sigue desarrollándose de cara a la final provincial de los Juegos Bonaerenses que tendrá lugar el próximo mes de septiembre, en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

????El pasado lunes 14 de agosto, en General La Madrid, tuvo lugar la disciplina Cestoball quedando fuera de competencia los equipos representantes de Coronel Suárez.

????El día martes 15, nuestra ciudad fue sede de Fútbol 11 en el polideportivo municipal y en El Progreso de Pueblo Santa María; donde las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 masculino y sub 18 femenino quedaron fuera de la competencia y el sub 16 femenino pasó de manera directa a la final provincial por no haberse presentado el distrito de Tornquist.

????️Durante la misma jornada en Sierra de la Ventana, tuvo lugar la disciplina Golf, no pudiendo superar la etapa los jóvenes suarenses Santos Echaide y Valentín Arias en la categoría sub 13.