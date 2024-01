“Nuestra mayor preocupación es el área de salud y los trabajadores”

Afirmó el Intendente Ricardo Moccero en conferencia de prensa, donde brindó detalles a la población acerca de los brutales aumentos que superan el 700% en insumos sanitarios y medicamentos; sumado al incremento en combustible, repuestos viales o el alquiler de residencias universitarias, entre algunos porcentuales que citó. Indicó que trabaja con los concejales de Juntos por el Cambio para avanzar en la pronta aprobación del presupuesto y la ordenanza fiscal impositiva que le permita afrontar la administración y el pago de los salarios a los trabajadores.

????????‍♀️“Debido a la gran incertidumbre económica, la población necesita más que nunca recibir atención en nuestro hospital municipal; los insumos sanitarios como así también los medicamentos han escalado porcentajes históricos y generan una gran preocupación; como así también la inversión que requiere el mantenimiento de la neonatología”.

????️El Intendente explicó y detalló los importantes aumentos de insumos y la incertidumbre económica por la que atraviesa el país y que golpea directamente al Municipio, registrándose aumentos que superan el 700% en medicamentos como así también en el costo de residencias estudiantiles en un 290%, combustibles un 300%, cubiertas 400% entre otras subas que hacen imposible sostener los servicios que el Municipio presta a la población.

????“Las residencias se pagaban con fondos educativos que venían de Nación, no sabemos si van a seguir ingresando al Municipio; hoy no tenemos el apoyo del Gobierno Nacional”, se lamento.

✂️Precisó que desde hace varios meses se realizaron “recortes y ajustes” en cargos políticos, horas extras, bonificaciones, lo que generó ahorros que posibilitó el pago de sueldos.

????Al respecto indicó que el porcentaje de aumento superó el 133% y con los recortes y ahorros generados en los últimos meses por el Ejecutivo, analizan aportar una suma fija para acompañar el desfasaje inflacionario y que no se deteriore el salario.