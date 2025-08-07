La Banda Municipal distinguió la trayectoria de sus integrantes

La Banda Municipal de Música “Bartolomé Meier” procedió a hacer entrega como es tradicional cada 6 de agosto junto al Jefe Comunal Ricardo Moccero de las distinciones a sus integrantes por los años cumplidos en la institución.

🏅En esta ocasión recibieron sus estrellas:

✨Por 5 años de antigüedad: Sofía Lizarreta

✨Por 10 años de antigüedad: Sol Desch, Francisca Nieves, Milagros Recofsky, Camila Meier y Marcos Gabriel Wesner.

✨Por 15 años de antigüedad: María Anahí Bonfigli y María Florencia Bonfigli

✨Por 40 años de antigüedad: José Luis Duca

✨Por 45años de antigüedad: Luis Alberto Meier