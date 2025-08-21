Modernización de semáforos en el centro de la ciudad

la secretaría de Obras Públicas, avanza con la modernización del sistema de semáforos en puntos estratégicos del centro de Coronel Suárez.

🔉En esta primera etapa, se renovaron los equipos ubicados en las intersecciones de Alsina y Mitre y Alsina y Belgrano, incorporando tecnología más moderna y eficiente para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito.

➡️Este plan de modernización continuará extendiéndose progresivamente hacia otros sectores de la ciudad, con el objetivo de optimizar la señalización vial en cada cruce donde se utilicen semáforos.