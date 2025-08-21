INFORMACIÓN POLICIAL: TRASLADARON A UNA DETENIDA A BAHÍA BLANCA

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez informa que en el día de la fecha se dispuso el traslado de la detenida Sofia Reim a la Unidad Penitenciaria N.º 4 de Bahía Blanca.

Cabe recordar que la femenina fue aprehendida en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 (comercialización de estupefacientes) de tramite por ante la UFIJ NRO 19 del DJBB. El procedimiento se concretó mediante un allanamiento realizado por GTO de Comisaria 3ra en su domicilio, sito en calle Solis al 1300 de Pueblo Santa Trinidad, donde se procedió al secuestro de elementos de corte y pesaje de sustancias, anotaciones de interés para la causa, una camioneta Dodge Ram y una cantidad significativa de clorhidrato de cocaína.

La investigación continúa bajo la intervención de la autoridad judicial competente.