DOS DETENIDOS POR DISTURBIOS

En el marco de las tareas preventivas y los distintos operativos de control realizados durante el fin de semana en Coronel Suárez y localidades vecinas, las distintas dependencias policiales informan los siguientes resultados:

*Comisaría Primera* – Coronel Suárez:

Personal policial procedió al secuestro de un automóvil Volkswagen Gol, por infracción a lo establecido en el artículo 40 incisos A, B, C y D de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

*Comisaría Segunda* – Huanguelén

Se labró acta de infracción al conductor de un rodado, por incumplir los artículos 48 inciso D, 36 y 77 inciso G de la Ley 24.449, tras no acatar la indicación de la autoridad competente, darse a la fuga y efectuar maniobras imprudentes.

*Comisaría Tercera* – San José

Se procedió al secuestro de una motocicleta marca Kymco 125, por infracción al artículo 40 incisos A, B, C y D de la Ley 24.449.

En controles de alcoholemia, se registraron dos resultados positivos:

Conductora de un Volkswagen Gol, con 0,26 g/L de alcohol en sangre, labrándose acta por infracción al artículo 48 inciso A de la Ley 24.449.

Conductor de otro Volkswagen Gol, con resultado 4,0 g/L, correspondiendo idéntica infracción legal.

Comisaría Primera – Coronel Suárez

En otro procedimiento, efectivos policiales procedieron a la detención de Ramiro Pallela (24) y Nahuel Barrero (26), ambos oriundos de la localidad de La Colina, quienes ocasionaban disturbios en las inmediaciones del local nocturno Eclipse. Los mismos fueron alojados en los calabozos de la dependencia, tomando intervención el Juzgado de Paz de Coronel Suárez.