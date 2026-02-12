Más equipamiento para Servicios Públicos

La Gestión de Gobierno continúa fortaleciendo el área de Servicios Públicos con la incorporación de nuevas bordeadoras que se suman a los tractores de corte de pasto, optimizando las tareas de mantenimiento en plazas, espacios verdes y barrios de todo el distrito.

💲Cada aporte que realizan los vecinos con el pago de sus tasas vuelve a la comunidad transformado en mejor equipamiento, mayor eficiencia y servicios de calidad.

🤝De esta manera, reafirmamos el compromiso de administrar con responsabilidad y reinvertir los recursos en acciones concretas que mejoren la vida diaria de todos los suarenses.