Con un almuerzo a la canasta, cerró la Colonia de Vacaciones organizada por la dirección de Discapacidad

En el predio del Club Blanco y Negro se vivió una jornada cargada de alegría y emoción con el cierre de la Colonia de Vacaciones organizada por la Dirección de Discapacidad del Municipio de Coronel Suárez.

🎉Durante el verano, niños, jóvenes y adultos compartieron actividades recreativas, deportivas, del cuidado de la salud integral y de integración en un espacio pensado para el disfrute, la inclusión y el encuentro. El cierre se celebró con un almuerzo a la canasta junto a las familias, que acompañaron cada paso de esta propuesta, fortaleciendo el espíritu comunitario que caracteriza a la iniciativa.

👥El Jefe de Gabinete Mauro Moccero junto a la presidenta del Concejo Deliberante, profesora Andrea Acosta destacaron y agradecieron especialmente el compromiso de las familias participantes, el trabajo de los profesores, acompañantes y de todo el equipo de la dirección de Discapacidad, coordinado por la doctora Berenice Broto, quienes con profesionalismo y vocación hicieron posible una colonia donde cada persona fue protagonista.

💯Estas acciones reafirman la importancia de generar políticas públicas inclusivas, que promuevan la participación activa, el respeto y la igualdad de oportunidades para todos los vecinos del distrito.