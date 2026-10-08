Más de 350 alumnos participaron de las charlas de concientización vial en escuelas del distrito

Las charlas llegaron a la Escuela de Educación Técnica N° 1, la Escuela de Educación Secundaria N° 6 de El Relincho, la Escuela de Educación Secundaria N° 7, la Escuela N° 11 y el Jardín de Infantes de Pueblo Santa Trinidad. Las charlas llegaron a la Escuela de Educación Técnica N° 1, la Escuela de Educación Secundaria N° 6 de El Relincho, la Escuela de Educación Secundaria N° 7, la Escuela N° 11 y el Jardín de Infantes de Pueblo Santa Trinidad.

Estudiantes de distintas escuelas de Coronel Suárez participaron de las jornadas de educación y concientización vial impulsadas por el área de Inspección y Tránsito, dependiente de la Jefatura de Gabinete, con el objetivo de promover conductas responsables y prevenir accidentes.

A través de encuentros adaptados a las distintas edades, el personal del área trabajó sobre normas de tránsito, señalización, convivencia en la vía pública, prevención y cuidado de la vida. En los cursos superiores, además, se brindó información sobre los requisitos y procedimientos necesarios para obtener la licencia de conducir.

Desde Jefatura de Gabinete se destacó y agradeció especialmente el compromiso del personal de Inspección y Tránsito, que lleva adelante este trabajo de cercanía y concientización con niños y jóvenes de todo el distrito.