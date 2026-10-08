Este sábado 10 de octubre
20:30 hs
Polideportivo del Club El Progreso
Además de los increíbles premios que ya conocés, tenemos una sorpresa especial:
Con el número de tu entrada participás por $500.000 — ¡MEDIO MILLÓN DE PESOS!
Y la noche continúa con:
La tradicional Ruleta
Cabina Millonaria
El Juego del Millón
Servicio de cantina con excelentes precios
Una noche para disfrutar, jugar y ¡por qué no llevarte un gran premio!
¡Te esperamos para vivir juntos un nuevo Bingo Millonario del Club El Progreso!
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