La Municipalidad de Coronel Suárez informa a la comunidad que, con motivo del Día del Empleado Municipal, este viernes 20 de noviembre, y del feriado nacional por el Día de la Soberanía, el lunes 23, no habrá atención administrativa en las dependencias municipales.
Los servicios esenciales mantendrán sus guardias habituales.
¿Cómo será la recolección de residuos?
Durante el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre, el servicio se realizará con el siguiente cronograma especial:
Sectores con recolección habitual a las 15:00 hs.: el recorrido comenzará a partir de las 2:00 de la madrugada.
Sectores con recolección habitual a las 19:00 hs.: Av. República del Perú, Av. Balcarce, Av. 12 de Octubre, Av. San Martín y sector de Barrio Parque. La recolección comenzará a partir de las 2:00 de la madrugada.
Sector Centro: la recolección se realizará a partir de las 8:00 de la mañana.
Solicitamos a los vecinos tener en cuenta estos cambios para colaborar con el orden y la limpieza de nuestra ciudad.
YouTube
RSS