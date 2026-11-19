Se viene la 3ª edición de La Noche de los Museos. Una noche para descubrir la historia que nos une

¡Preparate para vivir una experiencia diferente y redescubrir nuestro distrito! ¡Preparate para vivir una experiencia diferente y redescubrir nuestro distrito!

El próximo sábado 28 de noviembre, la Noche de los Museos nos invita a recorrer Coronel Suárez, los Pueblos Alemanes y Huanguelén, abriendo las puertas de espacios históricos, culturales, sociales y deportivos que forman parte de nuestra identidad.

Historias por descubrir, rincones por conocer y lugares que guardan la memoria de nuestra comunidad.

¡Una noche para recorrer, compartir y conectarnos con nuestras raíces!

Sábado 28 de noviembre

¡Muy pronto compartiremos el cronograma y los recorridos completos!