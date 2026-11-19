¡Preparate para vivir una experiencia diferente y redescubrir nuestro distrito!
El próximo sábado 28 de noviembre, la Noche de los Museos nos invita a recorrer Coronel Suárez, los Pueblos Alemanes y Huanguelén, abriendo las puertas de espacios históricos, culturales, sociales y deportivos que forman parte de nuestra identidad.
Historias por descubrir, rincones por conocer y lugares que guardan la memoria de nuestra comunidad.
¡Una noche para recorrer, compartir y conectarnos con nuestras raíces!
Sábado 28 de noviembre
¡Muy pronto compartiremos el cronograma y los recorridos completos!
Agendá la fecha y preparate para descubrir y recorrer lugares con increíbles historias de nuestro distrito
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