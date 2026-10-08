ESTAFA – MODALIDAD “CUENTO DEL TÍO”

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, a cargo del Comisario Inspector Ariel Morales, informa avances en una investigación iniciada a raíz de una denuncia por estafa, bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, en perjuicio de una adulta mayor de 92 años. La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, a cargo del Comisario Inspector Ariel Morales, informa avances en una investigación iniciada a raíz de una denuncia por estafa, bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, en perjuicio de una adulta mayor de 92 años.

El hecho se registró el pasado 24 de septiembre, cuando la víctima recibió un llamado telefónico en su línea fija por parte de un sujeto que se hizo pasar por su nieto, manifestándole que debía entregar dinero debido a una supuesta situación bancaria que involucraba a sus hijos. Asimismo, le indicó que posteriormente pasaría por su domicilio un supuesto empleado bancario.

Minutos más tarde, un hombre se presentó en el domicilio de la víctima, ubicado en calle Lamadrid al 1300, donde la mujer hizo entrega de 19.500 dólares estadounidenses.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera, se logró establecer que los autores formarían parte de una organización con integrantes radicados en las ciudades de Córdoba y Rosario, quienes se movilizaban en un automóvil Chevrolet Onix.

En el marco de la investigación, se trabajó de manera conjunta con personal de la DDI logrando establecer la identidad de uno de los involucrados, ALBERTO MARCELO MORALES (41), sindicado como quien habría concurrido al domicilio de la víctima para retirar el dinero.

Asimismo, tras recepcionarse el exhorto correspondiente, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Primera, a cargo de la investigación, se trasladó a la ciudad de Córdoba, donde llevó adelante una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en calle San Martín al 1500, barrio Yofre Sur, lugar de residencia de YANCOVICH LEONEL FABIÁN (22).

El mencionado se encontraba sindicado como propietario del rodado utilizado para cometer el ilícito y cuyo domicilio se encontraba vinculado a la línea telefónica desde la cual se habría efectuado el llamado a la víctima.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de seis teléfonos celulares. Al momento del ingreso del personal policial, Yancovich intentó descartar sobre el techo de la vivienda un teléfono celular marca Samsung, elemento que también fue secuestrado.

Finalizada la diligencia, con resultado positivo, el magistrado interviniente dispuso la identificación de YANCOVICH LEONEL FABIÁN, sin adoptar temperamento procesal hasta tanto se realice la apertura y análisis de los teléfonos celulares secuestrados.

La investigación continúa a fin de determinar la totalidad de los integrantes de la organización y establecer el destino del dinero sustraído.