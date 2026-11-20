¡Blanco y Negro, una historia que engrandece a Coronel Suárez desde hace 118 años!

El intendente Ricardo Moccero y todo su Gabinete Municipal acompañan a la familia albinegra en un nuevo aniversario de su fundación. El intendente Ricardo Moccero y todo su Gabinete Municipal acompañan a la familia albinegra en un nuevo aniversario de su fundación.

Nuestro reconocimiento a comisiones directivas y deportivas, dirigentes, profesores, deportistas, socios y simpatizantes, quienes con esfuerzo, pasión y trabajo compartido hacen posible que Blanco y Negro siga creciendo.

Porque un club es mucho más que deporte: es un lugar de encuentro, de amistad, de formación y de pertenencia, donde niños, jóvenes y adultos comparten valores, construyen vínculos y encuentran una comunidad que los acompaña.