Detrás de cada calle que se arregla, de cada plaza que se cuida, de cada vecinos que llega a nuestro hospital y de cada servicio que llega a nuestros barrios, hay un trabajador municipal que todos los días pone esfuerzo, compromiso y corazón.
Son nuestros vecinos, amigos y familiares. Personas que conocemos, que nos cruzamos a diario y que, con su trabajo, hacen que Coronel Suárez y cada localidad sigan creciendo.
Hoy queremos invitarlos a hacer algo muy simple: saludar y agradecer a ese trabajador municipal que siempre está, que escucha, que ayuda y que pone lo mejor de sí para nuestra comunidad.
¡Gracias por el trabajo de cada día, por el compromiso y por estar cerca de nuestra gente!
¡Muy feliz Día del Empleado Municipal!
Intendente Ricardo Moccero
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