UN ROBO ESCLARECIDO

Con fecha 17 CTE en horas de la tarde se recepcionó una denuncia penal a la señora MILAGROS MAGALI ROMANO de 30 años de edad, quien daba cuenta que su hija ese día asistió a la escuela parroquial sita en calle Cnel. Pringles y Misionero del Siervo Divino de Pueblo San José, haciéndolo a bordo de su bicicleta tipo montan bike constatando a su egreso el faltante de la ruda trasera valuada en $125.000. En consecuencia de ellos, personal de la Comisaría Tercera de San José se avoco al esclarecimiento del hecho, con resultados positivos ya que luego de analizar material fílmico producido por diferentes camaras de seguridad tanto pública como también las pertenecientes al Centro de Monitoreo de este municipio, lograron establecer la identidad de los autores, ambos menores de edad (de quienes se reserva su identidad atento a la legislación vigente), al mismo tiempo que lograron dar con la ruda sustraída la que se encontraba en óptimas condiciones, la que será restituida a la brevedad a su propietaria luego de cumplimentar dilig encia legales.